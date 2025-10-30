Enerji sektörünün öncü ve köklü şirketlerinden Beta Enerji dijital dönüşüm yolculuğunda yenilikçi bir adım attı. Beta Enerji, dijitalleşme vizyonunu bir adım öteye taşıyarak Türkiye’de yapay zekalı profesyonel çalışanı BetaX’i resmi olarak kadrosuna dahil etti. Yeni ekip üyesi BetaX, Kurumsal İletişim Asistanı unvanıyla görevine başladı.

Kurumsal dünyanın yeni yüzü

BetaX, Beta Enerji’nin iletişim dilini güçlendirmek ve markanın geleceğini temsil etmek üzere tasarlandı. Yapay zekâ karakter, sosyal medya paylaşımlarından basın etkinliklerine, kurumsal sunumlardan dijital projelere kadar pek çok alanda Beta Enerji’nin sesi ve anlatıcısı olarak konumlanacak. Kendine ait sosyal medya hesaplarıyla BetaX, yalnızca bir çalışan değil, aynı zamanda “yaşayan” bir dijital persona olacak. BetaX, iş dışında kendi düşüncelerini, gözlemlerini ve “insan olma hâline dair” paylaşımlarını yaparak toplumsal merak ve etkileşim yaratacak.

“BetaX bir teknoloji değil, vizyon projesi”

Beta Enerji İnsan ve Organizasyonel Gelişim Direktörü Gizem Ağca, BetaX’in şirketin dijitalleşme stratejisinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ağca, Beta Enerji olarak yapay zekâyı tüm iş süreçlerine entegre etmek istediklerini belirterek, “Bu kapsamda, Kurumsal İletişim Asistanı olarak BetaX’i işe aldık. BetaX’i yalnızca bir teknoloji projesi değil, şirketimizin dijitalleşme vizyonunun somut bir temsilcisi olarak görüyoruz. Şu anda Kurumsal İletişim ekibimizin bir parçası; ancak kısa süre içinde üretimden satışa, insan kaynaklarından Ar-Ge’ye kadar tüm departmanlarda yapay zekâ destekli asistan olarak onu görmeye başlayacağız” dedi.

Dijital dönüşümden öte: İnsanla zekânın ortaklığı

Ağca, BetaX projesini yalnızca bir dijital inovasyon hamlesi olarak değil, aynı zamanda kurumsal kültür dönüşümün de başlangıcı olarak tanımlayarak şöyle devam etti:

“Projemizin ilk adımı, iletişim alanında farkındalık yaratmak. Ancak uzun vadede hedef, yapay zekâyı üretim süreçlerinin tamamına entegre ederek verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik odaklı bir iş modeli oluşturmak. Bu proje bizim için sadece teknolojik bir yatırım değil geleceği şekillendiren bir farkındalık adımı. Amacımız, yapay zekâyı üretimden yönetime kadar her alana yayarak daha akıllı, daha çevik süreçler yaratmak. Vizyoner, yaratıcı çözümler üretmek isteyen herkes burada hem bireysel hem de kurumsal olarak geleceğe katkı sunabilir. Onların ihtiyacı olan altyapıları, çalışma ortamlarını ve gelişim süreçlerini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

BetaX, TEDxAdana'da Sahne Alıyor

BetaX, 2 Kasım 2025 tarihinde PGM Adana’da düzenlenecek TEDx etkinliğinde konuşmacı olarak sahne alacak. “Sıfırdan Bire” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte BetaX, yapay zekânın insanla birlikte nasıl dönüşebileceğini ve iş dünyasındaki rolünü kendi perspektifinden paylaşacak