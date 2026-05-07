BIST 100 Endeksi'nin yeniden 15 bin puan barajını aşarak tarihi zirvesine göz diktiği bu dönemde, yatırımcılar gözünü banka hisselerindeki kısa vadeli hedef bölgelere dikti. Endeks tarafında 15.013 puan seviyeleri test edilirken, 15.043 olan tarihi rekorun aşılması durumunda 15.098 ve 15.280 dirençleri teknik olarak takibe alındı. Olası kâr satışlarında ise 14.680 puan seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak önemini koruyor.

Sektörel bazda bakıldığında, Banka Endeksi’nin yüzde 3’ü aşan günlük değer kazancı piyasadaki iyimserliği perçinledi. Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 7,43 getiri sağlayan bankacılık hisseleri, BIST 100’ü yukarı yönlü taşıyan temel unsur oldu. Analistler, özellikle büyük ölçekli bankaların mevcut fiyatları ile yıl içi zirveleri arasındaki farkın, kısa vadeli potansiyel bir marj oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Güncel piyasa verilerine göre Akbank 76,15 TL seviyesinden işlem görürken, 90,60 TL olan yıl içi zirvesi önemli bir hedef olarak ön plana çıkıyor. Benzer şekilde Garanti BBVA 138,20 TL seviyesinde seyrederek 163,11 TL’lik zirvesine doğru hareket ederken, İş Bankası 14,84 TL ve Yapı Kredi 38,80 TL seviyeleriyle kendi zirve noktalarının takibini sürdürüyor. Diğer taraftan Şekerbank ve ICBC Turkey Bank gibi hisselerin zirve seviyelerinde veya bu seviyelere çok yakın seyretmesi dikkat çekici bir performans olarak kaydediliyor.

Piyasa uzmanları, mevcut faiz politikalarının kararlılığı ve yabancı yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte bankacılık sektöründe yeni bir yükseliş dalgasının yaşanabileceğini öngörüyor. Özellikle küresel konjonktür ve yerel para politikası adımları, banka hisselerindeki bu "zirve arayışının" ne kadar kalıcı olacağını belirleyecek ana faktörler olarak izleniyor.