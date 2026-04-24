Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/350 E sayılı dosyası kapsamında 5 Mart 2026 tarihinde verilen iflas kararı, şirket tarafından istinaf sürecine taşınmıştı. Süreç devam ederken İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir değerlendirme yaptı.

Mahkeme, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın konkordato talebine ilişkin dosyada kesin mühletin kaldırılmasına ve konkordato başvurularının reddine hükmetti. Kararda ayrıca, şirketler hakkında iflas şartlarının oluşmadığı belirtilerek iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verildi. Bu kapsamda tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesine de hükmedildi.

Söz konusu gelişme, daha önce iflas kararı nedeniyle Borsa İstanbul tarafından kot dışına çıkarılan Yeşil GYO için yeni bir sürecin kapısını araladı. Borsa İstanbul, 9 Mart 2026 tarihli açıklamasında, mahkeme kararı doğrultusunda şirket paylarının kotasyon yönergesi kapsamında borsadan çıkarıldığını duyurmuştu.

Son mahkeme kararıyla birlikte Yeşil GYO’nun yeniden Borsa İstanbul’a kote olma ihtimali gündeme gelirken, sürecin nasıl ilerleyeceği piyasa tarafından yakından takip ediliyor.