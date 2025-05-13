Pazartesi gününü %3,80’lik güçlü bir yükselişle 9.747,07 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yatırımcılara umut verirken, haftanın ikinci işlem gününe temkinli başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 28,06 puanlık düşüş gösterdi.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi %0,41, holding endeksi ise %0,25 oranında değer kaybetti. Gıda-içecek sektörü %0,63'lük artışla pozitif ayrışırken, en fazla düşüş %1,34 ile finansal kiralama-faktoring sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin arasında gümrük tarifelerinin geçici olarak düşürülmesi yönündeki anlaşma piyasaları olumlu etkiledi. Bugün, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Yurt içinde ise mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri gündemin odağında. Ekonomistler, mart ayında cari işlemler dengesinde 3,9 milyar doları aşan bir açık bekliyor. 2025 yılı geneli için ise cari açığın 19,65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Bugünkü veriler ve küresel gelişmelerin, endeksin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.