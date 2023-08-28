Son zamanlarda halka arzlarla borsaya yatırımcının ilgisi önemli ölçüde arttı. Borsa İstanbul da rekorlara devam ediyor. Endeks, yüzde 3,70’in üzerinde yükselişle 8.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyesinde

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyelerinde bulunuyor.

"Ekonomi yönetiminin attığı adımların olumlu etkisi"

Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade ediyor.

"Yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisi arttı"

Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.