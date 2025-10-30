BOMAG, satış sonrası hizmetlerde iş ortaklarına avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kış dönemi revizyon kampanyası ile birlikte yedek parçalarda %30’a, işçilikte ise %50’ye varan indirimler sunulan BOMAG yetkili servislerinde ayrıca tambur revizyon kampanyası kapsamında orijinal yedek parçalarda %30’a varan indirimler sağlanıyor. Stoklarla sınırlı ve yıl sonuna kadar geçerli olacak olacak bakım ve yedek parça kampanyaları, BOMAG kullanıcılarının ekipmanlarını, 2026’da başlayacak yeni yol inşaat sezonuna en verimli şekilde hazırlamalarına olanak tanıyor. Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markasıyla satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini her geçen gün artırıyor. Orijinal yedek parça garantisi, uzman teknik kadro ve geniş yetkili servis ağı ile BOMAG sahiplerine güvenli, hızlı ve ekonomik çözümler sunuluyor.

Türkiye çapına yayılmış 17 yetkili servis noktası

İş makineleri sektöründe satış sonrası hizmetleriyle dikkat çeken Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markası için de deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. BOMAG, Türkiye geneline yaygın yetkili servis noktalarını 17’ye yükselterek iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. BOMAG, kullanıcılarına yaygın yetkili servis ağının gücüyle yüksek yedek parça bulunabilirliği ile beraber hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.