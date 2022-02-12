Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Geçen hafta oynadığımız Kocaeli maçından sonra iç sahada yüzde yüz kazanmak istediğimiz bir maçtı. Ama geçen haftaki görüntümüzden de uzaktık. Bunu hem oyun olarak hem de dinamizm olarak söyleyebilirim. Çok iyi oynayamadığımız bir maç. Aslında bizim için bir karar maçıydı. 6 puanlık maçlar oynuyoruz ama 1 maçımızın da eksik olduğunu da düşünürsek bizi çok daha farklı bir yere taşıyabilecek bir maçtı. Bu şansımızı değerlendiremedik. Çok yoğun bir periyottayız. İleride çok arayacağımız 2 puan kaybettik. Ama sevinmeye ve üzülmeye çok da vaktimiz yok. 3 gün sonra bir daha maç oynayacağız. Ondan 2 gün sonra başka bir maçımız var. Gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Bu maçın analizini çok iyi yapıp önümüzdeki maça çok daha iyi hazırlanmamız gerek” dedi.

Ankara Keçörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bizim için deplasmanda alınan puan önemli. İçeride iç sahada alınan puanlar önemli. 5 haftadır yenilmeyen bir takımımız var. Bu da bizi sevindiriyor. Bugün golsüz bitti. Takımın mücadelesinden ve oyun düşüncesinden memnunum. Tabii ki Eze’nin yokluğunu hissetmiyoruz desek yalan söyleriz. Çünkü önde onun yerini doldurabilecek bir oyuncu yok. Ama o geldikten sonra daha fazla gol atan bir takım olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.