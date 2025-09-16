Boltas’ta CFO görevine, lojistik şirketlerinde yaklaşık 20 yıllık üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunan Aykut Karataş atandı.

Karataş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine Colgate Palmolive firmasında başlayan Karataş, 2007 yılına kadar Gilan Jewellery, BASF ve Rixos Group’ta üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Daha sonra lojistik sektörüne geçen Karataş, CEVA Logistics, DSV, CSAV, Noatum Maritime ve Rhenus Logistics firmalarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Karataş, son olarak Talay Logistics’te Yönetim Kurulu Üyeliği ve CFO’luk görevlerini yürütüyordu.

Karataş, deneyimi ve vizyonuyla Boltas’ın sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.