Marka, Comfort Bodywear vizyonuyla sadece çorap üretiminde değil; iç giyim ve ev giyim kategorilerinde de büyüyerek, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim zincirinde daha güçlü bir rol üstleniyor.

Mustafa Nazif Çelebi: “Üretim bizim için inançtır”

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, Tersane İstanbul’da düzenlenen basın buluşmasında markanın yeni dönem stratejisini tanıttı.

Çelebi konuşmasında, Türkiye’nin üretim potansiyeline duydukları güveni vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizim için üretim yalnızca bir sanayi faaliyeti değil, bu ülkenin emeğine ve geleceğine olan inancımızın göstergesidir. Bolero, 20 yıldır bu inançla üretiyor. Artık sadece bir çorap üreticisi değil, Türkiye’den dünyaya yayılan bir marka olmayı hedefliyoruz.”

Comfort Bodywear: Yaşam Konforunu İhraç Eden Yeni Marka Vizyonu

Bolero’nun yenilenen marka kimliği, üretim gücünü çağın yaşam anlayışıyla buluşturuyor.

Yeni “Comfort Bodywear” konsepti, tüketiciye konfor, kalite ve sürdürülebilirliği bir arada sunmayı amaçlıyor.

Marka, 2026’da açılması planlanan ilk perakende mağazasıyla tüketiciye doğrudan ulaşarak global ölçekte “Türk konfor markası” olma hedefini güçlendiriyor.

Çelebi, “Comfort Bodywear bizim için bir slogan değil; yeni bir üretim felsefesi. Teknoloji, tasarım ve konforu bir araya getirerek yaşam konforunu ihraç edeceğiz.” dedi.

GES Yatırımıyla Enerjisinin %50’sini Güneşten Sağlıyor

Sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda Bolero, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını devreye aldı.

İstanbul’daki tesisinde kurulan sistemle enerji ihtiyacının %50’si yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.

Bu yatırımla marka, hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Bolero, 2026 yılında Anadolu’da devreye alınacak yeni GES projesiyle yenilenebilir enerji payını daha da artırmayı planlıyor.

Çelebi, bu dönüşümü şu sözlerle özetledi:

“Artık sadece ürün değil, enerji de üreten bir markayız. Bu yatırım, çevresel sorumluluk anlayışımızın bir simgesi.”

Kadın İstihdamında Yüzde 60 Oranına Ulaştı

Bolero, büyüme sürecinde toplumsal katkıyı da merkezine alıyor. Üretim kadrosunun %60’ı kadın çalışanlardan oluşuyor.

Şirket, yeni dönemde Anadolu’daki yatırımlarla hem kadın istihdamını artırmayı hem de yerel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

İhracatta Stratejik Büyüme Planı

Bolero, üretimden gelen gücünü uluslararası pazarlara taşımak için marka satın alımları ve stratejik iş birlikleri planlıyor.

Orta Doğu ve Avrupa başta olmak üzere, yeni pazarlara açılmak isteyen marka, ürün çeşitliliğini artırarak iç giyim ve ev giyim kategorilerinde güçlü bir Türk markası olarak konumlanmayı amaçlıyor.