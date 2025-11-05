2026 yılı hac kura töreni gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen 2026 yılı Hac Kura Töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda hacı adayı katıldı. Programda, hac ibadetine dair hazırlanan özel video gösteriminin ardından konuşmalar yapıldı.

"Niyet halis olursa Allah’ın rızasına ulaştırır"

Kurada isimlerini sabırsızlıkla bekleyen hacı adaylarına seslenen Arpaguş, “Birazdan noter huzurunda kuralar çekilecek. Hepiniz yıllardır hasretini çektiğiniz Kâbe-i Muazzama’ya kavuşmak için büyük bir özlem taşıyorsunuz. Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan niyetin samimiyetidir. Allah, amellerimizi niyetlerimize göre değerlendirecektir. Niyetimiz halis ise, o bizi Allah’ın rızasına ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

"Her ülkeye nüfusu oranında kota uygulanıyor"

Hac ibadetinin yapılacağı kutsal mekanların sınırlı kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, şu bilgileri paylaştı:

“Mekke’deki Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat belirli bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle Suudi Arabistan, ülkelerin nüfuslarına göre kota uygulamaktadır. Bu yıl ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942 kişidir. Geçmiş yıllardan kayıt yenileyenlerle birlikte toplam **1 milyon 799 bin 836 vatandaşımız kura çekimine katılıyor.”

Arpaguş, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulundu:

“Suudi Arabistan yönetimi, yalnızca hac vizesi ve nusuk kartı olanların harem bölgesine girmesine izin vermektedir. Bu nedenle hac yapmak için farklı yöntem arayışlarına girmeyin, sahte vaatlerle gelen kişilere itibar etmeyin.”

Kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak

2026 yılı hac kura sonuçları, bugün saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, belirlenen takvim çerçevesinde işlemlerini tamamlayacak.

Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den hac çıkışları 18 Nisan - 22 Mayıs 2026, dönüşler ise 31 Mayıs - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.