Netanyahu henüz konuşmasına başlamadan önce bile salonun büyük oranda boş olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ancak asıl tepki, İsrail Başbakanı kürsüye yöneldiği anda geldi. Birçok ülkenin diplomatları ardı ardına ayağa kalkarak salondan çıkarken, bazı heyetler “Özgür Filistin!” sloganları atarak dünyaya güçlü bir mesaj verdi.

Gazze’de binlerce sivilin yaşamını yitirmesine rağmen İsrail hükümetinin operasyonlarını sürdürmesi, BM’de yankı buldu. Protesto, uluslararası kamuoyunun Netanyahu yönetimine olan tepkisinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuşma boyunca BM güvenlik güçleri olağanüstü önlemler aldı, gazetecilerin bulunduğu alanlar tek tek kontrol edildi. Ancak salonda Netanyahu’ya destek verenlerin sayısının oldukça az olduğu görüldü.

Bu tarihi protesto, Gazze’de yaşanan insani krize karşı uluslararası toplumun sabrının tükendiğinin en net göstergesi olarak yorumlandı. Netanyahu’nun konuşmasına devam etmesi, protesto seslerini bastırmaya yetmedi. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu tepki, İsrail hükümetine açık bir uyarı niteliği taşıyo