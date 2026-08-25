Manisa'nın Akhisar ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren ve 1986 yılında kurulan BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen konkordato sürecinde yeni aşamaya geçildi. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve Ali Baklan hakkında 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkemenin 25 Ağustos 2026 tarihli ilanında yer alan karara göre, BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ali Baklan'ın konkordato başvurusu kapsamında kesin mühlet süreci başlatıldı. Kararla birlikte daha önce uygulanan tedbirlerin devamına da hükmedildi.

Kesin mühlet 21 Ağustos'ta başladı

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararındaki en önemli ayrıntılardan biri, bir yıllık sürenin kararın ilan edildiği 25 Ağustos'ta değil, 21 Ağustos 2026 tarihinde başlamış olması.

Mahkeme, BAKTAT Zeytin ve Ali Baklan hakkında 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bir yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi. Böylece şirketin konkordato kapsamında yeniden yapılandırılması için önünde yaklaşık bir yıllık hukuki koruma dönemi oluştu.

Geçici komiserlerin görevi sona erdi

Kararla birlikte daha önce görevlendirilen geçici konkordato komiserlerinin görevleri de sona erdirildi.

Mahkeme yeni konkordato komiser heyetini ise üç kişiden oluşturdu. Heyette; Hukukçu Hakan Yıldız, SMMM Engin Dinçeli ve SMMM Birol Aslan yer aldı.

Yeni heyet, şirketin konkordato sürecinin kesin mühlet aşamasındaki denetim ve gözetim görevlerini yürütecek.

Daha önce alınan tedbirler devam edecek

Mahkeme kararında yalnızca bir yıllık kesin mühlet verilmekle kalınmadı. Geçici mühlet aşamasında alınan tedbir kararlarının devam etmesine de hükmedildi.

Kararda ayrıca kesin mühlete ilişkin olarak İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen sonuçların uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Bu düzenleme, şirketin konkordato sürecinde hukuki koruma altında faaliyetlerini sürdürmesinin önünü açıyor.

BAKTAT hakkında Nisan 2026'da başlayan süreçte de şirket aleyhindeki icra işlemleri ve diğer takipler bakımından koruyucu tedbirler uygulanmıştı. Şirket için o dönemde üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti.

Komiserlerin ücretini şirket ödeyecek

Mahkemenin kararındaki dikkat çekici maddelerden biri de konkordato komiserlerinin ücretleriyle ilgili.

Karara göre üç kişilik komiser heyetinin aylık ücretleri şirketin mal varlığından karşılanacak.

Bu düzenleme de mahkeme kararının doğrudan sonuçları arasında yer aldı.

Alacaklılar kurulu şimdilik oluşturulmadı

Kararın bir başka önemli maddesi ise alacaklılar kuruluyla ilgili.

Mahkeme, mevcut aşamada alacaklıların sınıflandırılması konusunda net bir bilgi bulunmadığını belirterek şimdilik alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığına karar verdi.

Bu nedenle BAKTAT'ın alacaklıları açısından da konkordato sürecinin ilerleyen aşamaları önem taşıyor. Borçların hangi şartlarda ve hangi takvim kapsamında yapılandırılacağı, sürecin devamında ortaya çıkacak gelişmelere göre şekillenecek.

BAKTAT'ın konkordato süreci nasıl başladı?

BAKTAT Zeytin hakkındaki konkordato süreci Nisan ayında gündeme gelmişti.

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/59 esas sayılı dosyası kapsamında şirket için 2 Nisan 2026 saat 11.30'dan itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Bu aşamada şirketin faaliyetlerinin devamını sağlamak ve mali durumunun incelenmesi amacıyla konkordato komiserleri görevlendirilmişti.

Temmuz ayında ise geçici mühlet sürecinin uzatıldığı ve kesin mühlet konusunda değerlendirme yapılacağı açıklanmıştı. Ağustos ayında verilen yeni kararla birlikte süreç artık kesin mühlet aşamasına taşındı.

1986'da başlayan zeytin hikâyesi

BAKTAT Zeytin, 1986 yılında başlayan faaliyetleriyle yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki tesislerinde zeytin ürünleri alanında üretim gerçekleştiren şirket, ürünlerini iç piyasanın yanı sıra Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarlara da gönderiyor.

Dolayısıyla mahkemenin bir yıllık kesin mühlet kararı, yalnızca şirketin mali yapısının yeniden düzenlenmesi açısından değil, şirketin üretim ve ticari faaliyetlerinin geleceği açısından da kritik bir dönemin başladığı anlamına geliyor.

SUNTAT ile bağlantısı ne?

BAKTAT hakkındaki konkordato kararının ardından merak edilen konulardan biri de Almanya merkezli SUNTAT ile şirket arasındaki ilişki oldu.

SUNTAT'ın kurumsal tarihçesinde Baklan ailesinin Almanya'daki gıda ticareti faaliyetlerinin 1986 yılına uzandığı görülüyor. BAKTAT ve SUNTAT isimleri aynı aile geçmişinde ortaya çıkan markalar olsa da Almanya'daki SUNTAT yapılanması ile konkordato sürecindeki BAKTAT Zeytin'i aynı tüzel kişilik olarak değerlendirmek doğru değil.

Bu nedenle mevcut mahkeme kararının SUNTAT'ın Almanya'daki faaliyetleri hakkında bir konkordato kararı anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor.

Önümüzdeki bir yıl belirleyici olacak

Mahkemenin verdiği kesin mühlet, BAKTAT Zeytin açısından doğrudan iflas kararı anlamına gelmiyor.

Konkordato sürecinin temel amacı, mali sıkıntı yaşayan borçlunun faaliyetlerini sürdürebilmesine ve borçlarını yeniden yapılandırabilmesine imkan sağlamak. BAKTAT açısından da önümüzdeki bir yıllık süreç, şirketin mali yapısının toparlanıp toparlanamayacağının belirlenmesi açısından kritik olacak.

Mahkeme kararının ardından şirket yeni konkordato komiser heyetinin gözetiminde sürecini sürdürecek. Alacaklılar kurulunun ise mevcut aşamada oluşturulmaması kararlaştırıldı.

Mahkeme kararının özeti:

Borçlular: BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ali Baklan

BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ali Baklan Mahkeme: Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Kesin mühlet: 21 Ağustos 2026'dan itibaren 1 yıl

21 Ağustos 2026'dan itibaren 1 yıl Yeni komiserler: Hakan Yıldız, Engin Dinçeli, Birol Aslan

Hakan Yıldız, Engin Dinçeli, Birol Aslan Önceki geçici komiserlerin görevi: Sona erdirildi

Sona erdirildi Geçici mühlet dönemindeki tedbirler: Devam ediyor

Devam ediyor Komiser ücretleri: Şirket mal varlığından karşılanacak

Şirket mal varlığından karşılanacak Alacaklılar kurulu: Şimdilik oluşturulmayacak

Mahkeme ilanında yer alan bu maddeler, BAKTAT Zeytin'in konkordato sürecinin hangi şartlarla devam edeceğini ortaya koyuyor.