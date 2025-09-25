CoinTR Araştırma Departmanı’nın bültenine göre, piyasanın toplam değeri 3,92 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin 111.746 dolardan, Ethereum ise 4.012 dolardan işlem görüyor. XRP 2,85 dolar, Solana ise 214,21 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dün spot Bitcoin ETF’lerine 241 milyon dolarlık giriş olurken, Ethereum ETF’lerinden 79,36 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

ABD Senatosu Kripto Vergilendirmesini Masaya Yatırıyor

ABD Senatosu Finans Komitesi, dijital varlıkların vergilendirilmesini görüşmek üzere çarşamba günü önemli bir oturum düzenleyecek. Oturuma Komite Başkanı Mike Crapo’nun yanı sıra Coinbase ve Coin Center’dan üst düzey yetkililer katılacak. Temmuz ayında Beyaz Saray tarafından yayımlanan raporda, kripto paraların yeni bir varlık sınıfı olarak tanınması ve mevcut vergi kurallarının dijital varlıklara uyarlanması önerilmişti. Uzmanlar, stablecoin ödemeleri, airdrop, madencilik ve staking gelirlerinin vergilendirilmesinde netlik sağlanmasını istiyor.

Senatör Cynthia Lummis, özellikle madenciler ve staker’ların “çifte vergilendirmeye” maruz kaldığını belirterek, bu uygulamanın sona erdirilmesini talep ediyor. Geçtiğimiz yaz Trump yönetiminin bütçe tasarısına eklenmeye çalışılan düzenleme ise son değişikliklerde yer almadı.

Avustralya’dan Kripto Borsalarına Lisans Düzenlemesi

Avustralya Hazine Bakanlığı, kripto borsaları ve bazı dijital varlık hizmet sağlayıcılarına finansal hizmet lisansı alma zorunluluğu getiren bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı ile dijital varlık platformları ve tokenize saklama platformları, mevcut lisanslama ve tüketici koruma kurallarına tabi olacak. İstişare süreci 24 Ekim’e kadar sürecek. Tasarı, geçmişte yaşanan aracı şirket iflaslarının önüne geçmeyi hedefliyor.

GSR’den Dijital Varlık Hazinelerine Odaklanan Yeni ETF Başvurusu

Kripto piyasa yapıcısı GSR, şirketlerin bilançolarında tuttukları dijital varlıklara yatırım yapmayı sağlayacak yeni bir ETF için SEC’e başvurdu. Başvuruya göre fon, varlıklarının en az yüzde 80’ini dijital varlık bilançosu bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatıracak. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolarlık risk sermayesi yatırımını çeken dijital varlık hazineleri (DAT) trendi, yatırımcı ilgisini artırmayı sürdürüyor.

Kripto piyasası, ABD ekonomik verileri ve düzenleyici gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde de dalgalı bir seyir izleyebilir.