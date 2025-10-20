Bankacılık sektörü endeksinde yükselişler yüzde 4’ü aşarken, holding ve yatırım ortaklığı endeksinde de artışlar yüzde 1’in üzerine çıktı. Analistler, yatırımcı ilgisinin genişlediğini ve genele yayılan alımların endeksteki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Ekonomistler, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan öngörülebilir politikaların yurt içi piyasalara olumlu yansıdığını vurguluyor. Türkiye ekonomisi, 20 çeyrektir kesintisiz büyürken, enflasyon Mayıs 2024’ten bu yana yıllık bazda düşüş kaydediyor. Cari işlemler hesabı ise ağustosta 5,45 milyar dolar, altın ve enerji hariç cari fazla da 10 milyar doları geçti.

TCMB’nin faiz indirimine devam edeceği beklentisi ve toplam rezervlerin 189,73 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaşması, risk iştahını artıran unsurlar arasında gösteriliyor. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, ekim ayında politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50’ye çekileceğini öngörüyor. Yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 37,5 seviyesinde.

Küresel piyasalarda da ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin azalabileceğine dair iyimserlik, gelişen piyasalara sermaye girişini artırdı ve BIST 100’deki yükselişi destekledi.