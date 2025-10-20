Yeni Crystal Business Class süitleri, ayarlanabilir kapıya sahip koltuklarıyla öne çıkıyor. Tüm yolculara doğrudan koridor erişimi sunan süitlerde, orta koltuklarda özel mahremiyet paneli, 23 inç genişliğinde koltuk ve ferah bir ayak dinlendirme alanı bulunuyor. Ayrıca kenar süitlerde pencereye doğrudan erişim imkanı sunuluyor.

Lüks Detaylar ve Teknolojik Donanım

THY’nin yeni süitlerinde, ayarlanabilir ortam ve okuma ışıkları, evrensel prizler, C tipi şarj girişleri, kablosuz şarj ünitesi, gürültü önleyicili kulaklık girişi, açısı ayarlanabilir ayna ve ergonomik koltuk minderi gibi yolcu konforunu artıran özellikler yer alıyor. 22 inçlik IFE ekranı ile uçuş deneyimi daha keyifli hale getiriliyor.

Süit tasarımında ayrıca mermer görünümlü yan masa, altın rengi detaylar ve sıcak renk tonları kullanılarak THY’nin kurumsal kimliği ve “Flow” marka anlayışı ön plana çıkarıldı. Ürün, yerli deriler ve kumaşlarla Türkiye’den temin edilen malzemelerle üretilerek havayolunun köklerine vurgu yapıyor.

Kıtalararası Uçuşlarda Yeni Deneyim

THY’nin yeni Crystal Business Class süitleri, öncelikli olarak Airbus A350 uçaklarına sipariş üzerine kademeli olarak entegre edilecek. Ayrıca yenilenecek Boeing 777 filolarında da yer alacak süitler, havayolunun kıtalararası uçuşlarında yolculara üstün konfor ve özel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları’nın Crystal Business Class hamlesi, hem teknolojik hem de tasarım açısından sektörde fark yaratacak bir adım olarak değerlendiriliyor.