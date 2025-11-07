BES’te 22 Yılda 10 Milyon Gönüllü Katılımcı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en önemli uzun vadeli yatırım platformlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 22. yılında önemli bir eşiği geride bıraktı. Gönüllü katılımcı sayısının 10 milyonu aşmasıyla birlikte, sistemin toplam büyüklüğü otomatik katılım (OKS) dahil olmak üzere 2 trilyon liraya yaklaştı.

BES fonlarının sermaye piyasalarına derinlik kazandırdığına dikkat çekilen açıklamada, sistemin reel sektöre uzun vadeli finansman sağladığı ve kamu maliyesi üzerindeki geleceğe dönük yükleri azalttığı vurgulandı.

Katılımcıların %42’si Kadınlardan Oluşuyor

TSB Başkanı Uğur Gülen, BES’in 22 yılda finansal sürdürülebilirliğin en başarılı örneklerinden biri haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 10 milyonu gönüllü BES’te olmak üzere, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dâhil toplam 18 milyon katılımcıya ulaşmak, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesidir.”

Gülen, sistemdeki katılımcıların %42’sinin kadınlardan oluştuğunu belirterek, bunun toplumsal kapsayıcılık açısından önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

%30 Devlet Katkısı Sistemin En Güçlü Teşviki

Uğur Gülen, devlet katkısının bireylerin birikim motivasyonunu artıran en önemli unsur olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Devlet katkısı, vatandaşın tasarrufuna verilen stratejik bir destektir. Bu model sayesinde bireyler yalnızca kendi birikimlerini değil, kamu desteğiyle büyüyen bir emeklilik fonunu da oluşturuyor.”

Gülen, yılın sonuna yaklaşırken, katılımcıların bu yıla ait devlet katkısı hakkından tam olarak yararlanmak için ek katkı payı yatırmalarının önemine dikkat çekti.

18 Yaş Altı Katılımlarla Yeni Nesil Finansal Bilinç

2022 yılında yapılan düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin de BES’e dâhil edilmesi, sisteme yeni bir dinamizm kazandırdı. Bugün 1,5 milyonu aşkın genç ve çocuk adına açılan BES sözleşmesi bulunuyor.

Gülen, gençlerin sisteme katılımının yalnızca birikim değil, finansal farkındalık açısından da büyük bir kazanım olduğunu ifade etti:

“18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor ve tasarruf kültürünü erken yaşta yerleştiriyor. Hedefimiz, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü finansal güvence altına almak.”

BES, Ekonomiye Güven ve İstikrar Sağlıyor

TSB Başkanı Gülen, BES’in 22 yılda yalnızca birikim tutarlarıyla değil, yarattığı güven, istikrar ve finansal okuryazarlık bilinciyle de Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.