Biga Fuar Alanı’nda 22 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen etkinlik, 130’a yakın firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen fuar, TOBB’un desteğiyle Biga Belediyesi, Biga Ticaret Borsası, Biga Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirildi. Bu yıl fuara, mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Doğanlar Mobilya Grubu, amiral gemisi markası Doğtaş ile katıldı.

“Biga’nın bütüncül ekonomik gücünü ortaya koyuyoruz”

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, fuarın sadece bir sergi değil, aynı zamanda Biga ekonomisinin tüm yelpazesini yansıtan bir vitrin olduğunu belirtti:

“Biga, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri. Aynı zamanda Doğtaş gibi global markaların doğduğu güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Bu fuar, tarımdan mobilyaya, teknolojiden yatırımlara kadar bütüncül ekonomik gücümüzü sergilediğimiz en önemli platform.”

Mobilyada global vizyon

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan, fuar sonrası düzenlenen fabrika gezisinde, markanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini paylaştı:

“Önceliğimiz müşteri deneyimini merkeze almak ve sürdürülebilirliği iş modelimize entegre etmek. Bu sayede marka gücümüzü uluslararası büyümeye dönüştürüyoruz. Gelecek vizyonumuz, yalnızca mobilya üretmek değil, yaşam alanlarını dönüştüren, sürdürülebilir ve global bir marka olmak.”

Yatırımlar ve sürdürülebilirlik

Doğanlar Mobilya Grubu’nun yatırımlarının büyük kısmı Biga ve Düzce’deki üretim tesisleri ve bayi-perakende mağazalara yöneliyor. Enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirilen GES yatırımlarıyla yıllık 121 MWh elektrik üretiliyor ve 21.986 ton CO₂e sera gazı emisyonu önleniyor. Ar-Ge ve inovasyon için 106,6 milyon TL yatırım yapılırken, kadın çalışan oranları ve sürdürülebilir ham madde kullanımı artırılıyor. Grup, 2025 yılında ihracat payını %8’e çıkarmayı hedefliyor.

Biga’dan global hedefler

CEO Mutlu Erturan, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyonu birleştirerek global ölçekte büyüme hedefinde olduklarını vurguladı:

“Bu vizyonla Doğanlar, yalnızca mobilya değil, yaşam alanlarını dönüştüren bir marka olma yolunda ilerliyor.”

Biga 19. Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 3–6 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.