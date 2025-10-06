Böylece sektör, 250 milyon dolarlık hedefini aşarak tarihin en yüksek ihracat gelirine ulaştı.

Türkiye ilk kez dünya birincisi oldu

Anadolu’nun 200 milyonu aşan zeytin ağacı, geçtiğimiz sezon 750 bin ton sofralık zeytin verdi. Bu verimle Türkiye, tarihinde ilk kez sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi oldu. Üretilen zeytinlerin önemli bir kısmı iç piyasada tüketilirken, milyonlarca kilo zeytin 117 farklı ülkeye ihraç edilerek sofralara lezzet ve sağlık taşıdı.

Siyah zeytinde Almanya, yeşilde Irak başı çekti

2024/25 sezonunda ihracat rakamlarında özellikle Almanya ve Irak öne çıktı.

Siyah zeytin ihracatında Almanya 49,7 milyon dolar, Irak 35,4 milyon dolar ve Romanya 26,7 milyon dolar ile ilk üç sırada yer aldı.

Yeşil zeytin ihracatında ise Irak 11,5 milyon dolar, Almanya 11,3 milyon dolar ve ABD 4,7 milyon dolar ile öne çıktı.

“Hedefimizi aştık, sırada 300 milyon dolar var”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 250 milyon dolarlık hedefi geçmenin gururunu yaşadıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: