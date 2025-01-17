ABD Başkanı Biden, başkanlık görevini 20 Ocak’ta Donald Trump’a devretmeden önce son televizyon röportajını Oval Ofis'te MSNBC News televizyonundan Lawrance O’Donnell’a verdi. Gazze’de ateşkes konusunu Donald Trump ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya olumsuz cevap veren Biden, konunun sadece yetki devri için gerçekleştirilen iki saatlik görüşme sırasında kısaca gündeme geldiğini söyledi. Biden, “Orta Doğu’da kaos devam ettiği sürece bölgesel bir savaş riskinden kaçınılması gerçekten mümkün değil. Filistin meselesi ve onların güvenliğine çözüm bulmadan İsrail’in uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri de mümkün değil. Bu olmayacak” ifadelerini kullandı.



"Netanyahu’ya 'Bu insanları hava bombardımanına tutamazsınız' dedim"

Biden 7 Ekim’deki saldırılarından hemen sonra İsrail’i ziyaret ettiğini ve “dostu” olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya destek sözü verdiğini hatırlatan Biden, “Kendisine 'Bibi, bu insanları hava bombardımanına tutamazsınız' dedim. O da bana, 'Ama siz yaptınız. Siz, Berlin’i halı bombardımanına tuttunuz' dedi. Tam olarak bu ifadeleri kullanmadı, ama söylediği şey buydu. 'Ayrıca nükleer bomba attınız. Binlerce masum insanı öldürdünüz. Çünkü savaşı kazanmak için bunu yapmak zorundaydınız' dedi. Ben de ona, 'İşte Birleşmiş Milletleri bu yüzden kurduk. Siviller ve askerlerle ilgili nasıl hareket edeceğimize ilişkin yeni anlaşmalar geliştirdik' dedim" şeklinde konuştu. Biden, “Orada kötü adamlar olsa bile bir kötü adamı öldürmek için 2, 10, 12 ya da bin 500 masum insanı öldüremezsiniz” dedi.



Netanyahu’nun ateşkesi Trump’a destek olmak için geciktirdiği iddiası

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’de ateşkesi, 20 Ocak Pazartesi günü başkanlık koltuğuna oturacak Trump’ın hanesine bir başarı olarak kaydetmek için geciktirdiği iddiasını ise reddetti. Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes sağlanmasının ABD’deki seçimlere etkisini göze alarak hareket ettiği düşüncesini reddeden Biden, “Böyle bir hesap içinde olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



"ABD’de demokrasinin kırılganlığından endişe ediyorum"

Görev süresi sona ererken gönül rahatlığı duyup duymadığına yönündeki soruyu cevaplayan Biden, Amerikan demokrasinin kırılganlığından derin endişe duyduğunu söyledi. Biden, “Ciddi bir endişe söz konusu. Beni uzun zamandır tanıyorsunuz. Demokrasinin çok kırılgan olmasından gerçekten endişe duyuyorum. Bu biraz klişe gibi gelebilir, çünkü bunu size yüzlerce defa söyledim, ama gerçekten endişeliyim” dedi. Biden, “Tarihte belirli bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Belirli bir liderden bağımsız olarak birçok şeyin kökten değişeceği bir noktada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.



"Putin iyi bir adam değil"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini çok daha önceden öngördüğünü vurgulayan Biden, “Sınıra ilave güçleri yığmadan yaklaşık 3 hafta önce içeri (Ukrayna'ya) gireceğini biliyordum” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kiev’den “Rusya’nın doğum yeri” olarak bahsetmesinin Ukrayna’ya ilişkin niyetini ortaya koyduğunu ifade eden Biden, “Tek yapmak istediği şey, eski Varşova Paktı’nı yeniden tesis etmek. Bunun üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışıyor” şeklinde konuştu. Böyle bir şeyin olmasına izin verilemeyeceğini belirten Biden, Putin’e işaret ederek, “Bu adam, iyi bir adam değil” dedi. Biden. “Kendisi Avrupa’nın Finlandiya'laştığını görmek istiyordu, ancak sonuç olan Finlandiya’nın NATO’laşması oldu” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Ukrayna'ya yaptığı ziyarette güvenliği konusunda endişe duyup duymadığına yönelik sorulu cevaplayarak "Gizli Servis'in bu ziyaretten çok mutsuz" olduğunu belirtti. Biden, "Ancak Putin'in bir ABD başkanını hedef almayı cesaret edebileceğini düşünmedim" dedi.