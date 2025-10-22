ABD basınında yer alan haberlere göre, iki liderin Budapeşte’de bir araya gelmesi yönündeki beklentiler şimdilik rafa kaldırıldı. Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında dün yapılan telefon görüşmesinin “verimli geçtiğini” belirterek, “Bu nedenle bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump’ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır” dedi.

Kremlin: “Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz”

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ertelendiği iddialarına ilişkin açıklamasında, “Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var ve bu zaman alabilir” ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Putin ve Trump’ın aynı uçakla Budapeşte’ye seyahat edeceği yönündeki söylentileri “fantastik bir senaryo” olarak nitelendirdi.

Alaska’daki görüşme sonrası anlaşmazlıklar sürüyor

İki lider en son 15 Ağustos’ta, ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentindeki hava üssünde Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin hem ABD’li hem de Rus kaynaklar, taraflar arasında önemli anlaşmazlıklar bulunduğunu belirtmişti.

Yeni bir zirve için tarafların temaslarını sürdürdüğü, ancak henüz somut bir tarih belirlenmediği ifade ediliyor.