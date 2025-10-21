Bu işbirliği çerçevesinde; Beykent Üniversitesi’nin Finans ve Bankacılık ile Sermaye Piyasası Bölümü öğrencilerine A1 Capital tarafından sektör profesyonelleri tarafından üniversitede açılacak olan derslerde verilecek eğitimler ile sektör deneyimleri ve dinamikleri birinci ağızdan anlatılırken, öğrencilere staj imkânları sağlanacak, sektör buluşmaları ve seminerler düzenlenmesinin yanı sıra ortak projeler hayata geçirilecektir.

Günümüz finans dünyasında başarı, yalnızca teorik bilgiye değil; uygulama becerisi, sektörel farkındalık ve çözüm odaklı yaklaşımla mümkün oluyor. Bu doğrultuda A1 Capital ve Beykent Üniversitesi, eğitim ve sektör arasındaki köprüyü güçlendirmek üzere önemli bir adım attı.

Güler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asiye Güler imza töreni ile ilgili olarak; “Sermaye piyasalarının gelişiminde, nitelikli insan kaynağının önemi yadsınamaz. Beykent Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde hem gençlerimize sektörde uygulamalı deneyim kazandıracak hem de geleceğin finans profesyonellerini yetiştirmeye katkıda bulunacağız. Akademi ile iş dünyasının el ele vermesini, ülkemizin ekonomik potansiyelinin güçlenmesinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu iş birliğinin, hem akademik dünya hem de finans sektörü açısından sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir model oluşturması hedefleniyor.