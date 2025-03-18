Fransız parlamenter Raphaël Glucksmann’ın, ABD’nin artık Özgürlük Heykeli’nin temsil ettiği değerleri benimsemediğini öne sürerek heykelin Fransa’ya iade edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Leavitt, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle hayır. Ve ismi belirtilmeyen bu düşük seviyeli Fransız siyasetçiye bir tavsiyem var. ABD olmasaydı Fransızlar, halihazırda Almanca konuşuyor olurdu. Bu yüzden ülkemize karşı son derece minnettar olmalılar."

Glucksmann, Pazar günü yaptığı açıklamada ABD’yi, "diktatörlerin yanında yer almak" ve "bilimsel özgürlüğü savunan araştırmacıları işten çıkarmakla" suçlamış ve “Özgürlük Heykeli’ni bize geri verin” çağrısında bulunmuştu.

Tarihî Bağlar ve Günümüz Tartışmaları

Özgürlük Heykeli, 1886 yılında Fransa tarafından ABD’ye hediye edilmiş ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen en önemli anıtlardan biri haline gelmişti. Ancak son yıllarda, Washington ve Paris arasındaki siyasi görüş ayrılıkları zaman zaman gerginliğe neden oluyor.

Bu son tartışma, transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim noktası oluştururken, Beyaz Saray’ın sert tepkisi tartışmanın daha da büyümesine yol açabilir.