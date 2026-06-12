Beyağaç ilçesine bağlı Uzunoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesisler hizmete açıldı. Bölge sakinleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yatırımların ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini söyledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Uzunoluk Mahallesi Tepecik mevkiinde yapımı tamamlanan sosyal tesislerde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Pütün, projeye verilen desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Mahallenin düğün, mevlit gibi sosyal etkinliklerde Uzunoluklu vatandaşlara hizmet verecek tesis halkın beğenisini kazandı. Bölge sakinleri, hayata geçirilen proje nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeni tesislerin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 'Sosyal tesisler ile artık yöremizdeki eksikliklerimizi bir bir gideriyoruz' dedi.

Tesislerin bölge halkına hayırlı olmasını temenni eden Başkan Pütün, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Pütün, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.