Maçtan dakikalar
9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene’nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek’in şutunda kaleci Letica’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü’nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
45. dakikada sol kanattan Jusarek’in ortasında kaleci Letica’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
59. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ortasında arka direkte Rafa Silva’nın şutunda top az farkla dışarı gitti.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva’nın pasında Abraham’ın şutunda top savunmadan döndü.
78. dakikada Diakite’nin ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Olivier Custodio’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Okoh’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Stade de la Tuiliere
Hakemler: Sigurd Smehus Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (Fofana dk. 90+2), Soppy (Butler-Oyedeji dk. 63), Roche, Custodio, Lekoueiry (Alban Ajdini dk. 85), Sene, Diakite (Sigua dk. 85)
Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Lorenzo Bittarelli, Lippo, , Seydou Traore, S. NDiaye, Muhannad Al Saad
Teknik Direktör: Peter Zeidler
Beşiktaş: Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica (Taylan Bulut dk. 84), Orkun (Kartal Kayra Yılmaz dk. 84), Ndidi, Jurasek (Emrecan Terzi dk. 68), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Okoh (dk. 83) (Lausanne Sport), (Rashica (dk. 45) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Uduokhai, Rashica, Abraham (Beşiktaş)