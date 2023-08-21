BEŞİKTAŞ 1-1 PENDİKSPOR
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sol kanattan Masuaku’nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Amir’in kale önüne doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Colley kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
22. dakikada Onur Bulut’un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Gedson, ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pendikspor savunmasına çarparak kornere gitti.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rosier’in içeri çevirdiği topa Muleka kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.
58. dakikada kaleci Mert’in uzun pasında Muleka, Pendikspor yarı sahasının ortalarında topun sahibi oldu. Muleka’nın ceza sahası dışı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.
70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Gedson’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde Chamberlain topla buluştu. Chamberlain’in yaptığı vuruşta Pendikspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.
90+1. dakikada Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam, VAR’da pozisyonu yeniden inceleyerek penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada Romero’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in solundan filelere gitti. 1-1
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Rashica dk. 60), Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 90), Hadziahmetovic (Rebic dk. 71), Onur Bulut, Muleka (Chamberlain dk. 60), Gedson Fernandes, Aboubakar (Onana dk. 89)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Cenk Tosun, Necip Uysal, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya (Görkem Bitin dk. 76), Vukovic, İbrahim Akdağ (Hasan Kılıç dk. 62), Halil Akbunar (Endri Çekici dk. 84), Eze (Thuram dk. 62), Diaby (Romero dk. 46)
Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Colley (dk. 11) (Beşiktaş), Romero (dk. 90+4 pen.) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Serkan Asan, Osman Özköylü (Teknik Direktör), Welinton, Vukovic, Erdem Özgenç (Kulübede), Burak Öğür (Kulübede) (Pendikspor), Rashica, Onur Bulut, Rebic, Mert Günok (Beşiktaş)