Pistorius, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile Berlin’de bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmenin ana gündemini, son haftalarda Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarının Rusya’ya ait İHA ve jetler tarafından ihlal edilmesi oluşturdu.

Rusya’nın adımlarını “sorumsuz ve kasıtlı” olarak niteleyen Pistorius, “Eurofighter pilotlarımız son haftalarda alınan önlemleri son derece profesyonel şekilde uyguladılar. Ancak provokasyona kapılmadılar. Kremlin’i hafife almıyoruz, ama soğukkanlı ve kararlı kalacağız” ifadelerini kullandı.

"Hava sahasını korumak hak ama soğukkanlılık şart"

Alman Bakan, hava sahasını savunmanın her ülkenin hakkı olduğunu vurguladı ancak bazı kesimlerden gelen “ihlal eden uçakları düşürün” çağrılarına temkinli yaklaştı:

“Angajman kurallarımız çok açık ve bunlara bağlı kalacağız. Yanlış anlaşılma riskinin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Aceleci, düşüncesiz talepler bizi daha kötü bir duruma sürükler. Şu an asıl ihtiyaç duyduğumuz şey sakinlik ve uygun tepkilerdir.”

İsveç’ten net mesaj: “İhlalin sonucu olur”

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da NATO’nun Baltık Denizi’ndeki güvenliği için ortak hareket ettiğini ve ittifakın caydırıcılığını koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Jonson, “Uluslararası hukuka her zaman saygı duyuyoruz. Ancak İsveç hava sahasının ihlal edilmesi halinde sonuçları olur” dedi.

NATO ve Trump’tan sert çıkış

Rusya’nın Estonya hava sahasını 19 Eylül’de ihlal etmesinin ardından NATO Konseyi olağanüstü toplanmış, yapılan açıklamada “Müttefikler, kendilerini savunmak için gerekli tüm araçları kullanacaktır” uyarısı yapılmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu sonrasında Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, “Rus uçaklarını düşürmeli miyiz?” sorusuna “Evet, öyle düşünüyorum” yanıtını vermişti.