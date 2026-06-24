Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da ulaşımın rahat ve konforlu hale gelmesi için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, kent genelinde 95 ayrı noktada ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yüzakı Bulvarı'nda devam eden kaldırım, bisiklet yolu ve aydınlatma ile Fahri Kayahan- Adıyaman yolu arasındaki bir kilometrelik bağlantı aksındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Yüzakı Bulvarı'nda 2 bin 800 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde kaldırım ve tretuvar çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, aydınlatma çalışmalarını da sürdürüyor. Ayrıca, Fahri Kayahan'dan başlayarak, Yüzakı Bulvarı'ndan devam edip Adıyaman yoluna bağlanacak bir kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 2 gidiş-2 geliş olan yeni yol; modern kaldırımları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve aydınlatma sistemiyle bölgeye modern bir ulaşım koridoru kazandıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da ulaşımın daha rahat ve konforlu hale gelmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Malatya'nın birçok noktasında yol ve ulaşım alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Başkan Er, 'Şehir merkezinde 45 ayrı noktada, kırsal bölgelerde ise yaklaşık 50 şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tüm ilçelerimizde olağanüstü bir çalışma yürütüyor' dedi.

Şehir merkezindeki çalışmalar kapsamında kaldırım, tretuvar ve aydınlatma eksiği bulunan Yüzakı Bulvarı'nda da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Başkan Er, 'Yüzakı Bulvarı'nda asfalt çalışmaları daha önce tamamlanmıştı ancak birçok bölümde kaldırım ve aydınlatma eksiklikleri vardı. Şu anda ekiplerimiz hem kaldırım imalatlarını gerçekleştiriyor hem de estetik düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını yürütüyor' bilgisini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da yeni bağlantı yolları açmaya devam ettiklerini de belirterek, 'Nikâh Sarayı'nın alt kısmından başlayan Abdurrahman Gazi Caddesi'nin devam güzergâhında yer alıyor. Cadde, Yüzakı Bulvarı'na kadar ulaşıyor ancak burada kesintiye uğruyordu. Şimdi Yüzakı Bulvarı'ndan Filistin Caddesi'ne kadar uzanan yeni bir yol aksı açıyoruz. Bu güzergâhın devamında Adıyaman yoluna bağlantı sağlanmış olacak. Böylece Fahri Kayahan'dan yola çıkan bir hemşerimiz, kesintisiz bir şekilde bu güzergâhı kullanarak Adıyaman yoluna ulaşabilecek. Malatya'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak bu yolun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.