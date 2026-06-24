İstanbul Adalar Kaymakamlığı görevine atanan Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veda yemeği düzenlendi.

Görev süresini tamamlayarak İstanbul Adalar Kaymakamlığına atanan Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut için Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veda yemeği düzenlendi. Denizli 80. Yıl Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, ilçede görev yapan şube müdürleri, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Kaymakam Uğur Bulut'un Pamukkale'de görev yaptığı süre boyunca eğitim camiasına verdiği desteklere değindi. Çimen, Bulut'un öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik katkıları ile ilçeye kazandırdığı değerler için teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Veda programının sonunda eğitim yöneticileri ve okul müdürleri, Kaymakam Uğur Bulut'a Pamukkale'ye sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Katılımcılar, Bulut'a İstanbul Adalar'daki yeni görev yerinde başarı ve muvaffakiyet dileklerini ileterek vedalaştı.