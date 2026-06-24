İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'ın yıllardır çözülemeyen sorunlarını tespit ederek, hızlı ve kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi.

Vatandaş odaklı, sosyal ve kültürel projelerin yanı sıra İlkadım'ın kronikleşen problemlerinin üzerine giden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da çözülmeyi bekleyen sorunlara neşter vurduklarını söyledi. Kırsal mahalle ve kent merkezi ayrımı yapmadan, belediyenin tüm imkanlarını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, 'İlçemizde çözüm bekleyen; vatandaşlarımızın, esnaflarımızın ve muhtarlarımızın sık sık dile getirdiği birçok problemi çözüme kavuşturduk' dedi.

İlkadım'ın prestijli noktalarına yapılan dokunuşlarla, ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, 'Karadeniz'in İncisi Samsun'un Kalbi İlkadım'ın daha yaşanabilir daha modern olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlkadım, Samsun'un en yüksek nüfusa sahip ilçesi olan İlkadım'da, diğer ilçelerimizden hatta komşu şehirlerimizden gelen vatandaşlarımızı da en iyi şekilde ağırlama gayreti içerisindeyiz. Bu noktada yaptığımız ve yapacağımız her çalışmayı, vatandaşımızın konforu ve güveni için tasarlıyoruz. İlkadım'da bazı sorunlar çözüm bekler durumdaydı. İlkadım Belediyesi olarak ilçemizde kronikleşen bu sorunlara neşter vurduk, vurmaya da devam ediyoruz. Örnek vermek gerekirse, Gazi Caddesindeki ışıklandırma problemi esnafımız ve vatandaşlarımızın için önemliydi. Caddemizin ışıklandırma sistemlerini yeniledik ve ardından araçların sürüş konforunu arttırmak amacıyla caddenin tamamına sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bununla beraber, eski adıyla Gazi Park'ta önemli bir dönüşümü başlattık. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz Gazi Kafe Park, yeni formatıyla yıl boyunca hemşehrilerimize kafe restoran hizmeti verecek' diye konuştu.

Belediyenin asli hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların gönlüne dokunan hizmetleri de aksatmadıklarının altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, 'İlçemizin önemli sorunlarından birisi de parklarımızın ve sosyal alanların güvenliğiydi. Güvenli parklar projemiz kapsamında parklarımızı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Güvenlik kamerası yerleştirdiğimiz ve ışıklandırma sistemlerinde daha verimli hale getirdiğimiz parklarımızın kamera kontrollerini ise emniyet müdürlüğüne entegre ederek, parklarımızı daha güvenli hale getirdik. Kentimizin ticaret potansiyeli yüksek caddeleri olan Bağdat Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve Osmaniye Caddesi'nde de ışıklandırma ve yenileme çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Böylelikle Gazi Caddesi'nde olduğu gibi caddelerimiz şık ve modern bir görünüme kavuşacak. Bunların yanı sıra, kırsal mahallelerimizdeki yol yapım, bakım, onarım ve yol açma çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizin ulaşımda problem yaşamamaları için ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz çalışma ve projelerimiz, çalışmaları devam eden projelerimiz ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle İlkadım'ı daha üst noktalara taşıyarak, ilçemizin tüm sorunlarını ve problemlerini ortadan kaldıracağız' ifadelerini kullandı.