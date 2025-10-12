İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkese varılmasından sonra Almanya'nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Filistin’e destek için buluştu. Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir araya gelen göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı, Gazze'ye destek sloganları attı.

Yürüyüş öncesi yapılan konuşmalarda Gazze’deki sivil ölümlere tepki gösterildi, İsrail'in sivil halkla birlikte sağlık çalışanlarını, gazetecileri ve yardım kuruluşu çalışanlarını da öldürdüğü belirtildi. Konuşmalarda İsrail soğuk kanlı bir katil olarak tanımlandı, İsrail'e silah sevkiyatı nedeniyle Alman hükümetine tepki gösterildi.



Küresel Sumud Filosu'ndan Kübra Çınar da konuştu

Konuşma yapanlar arasında İsrail güçlerinin uluslararası sularda zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosunda bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildikten sonra Berlin’e dönen Kübra Çınar da vardı. Kübra Çınar yaptığı konuşmada İsrail güçlerinin aktivistlere yönelik kötü muamelesi dahil olmak üzere yaşadıklarını anlattı. İsrail güçlerinin aktivistlere şiddet uyguladığını, su ve yiyecek vermediğini hatta kendisinin ilaçlarının dahi verilmediği aktardı. Kübra Çınar, Filistin ve Gazze’nin yanında durmaya devam edeceklerini de belirtti.



Konuşmaların ardından yürüyüşlerine başlayan göstericiler Alman Federal Meclisi ve Başbakanlığının önünden geçerken seslerini daha da yükseltti ve Almanya’nın İsrail’e olan desteğine tepkilerini dile getirdi. Göstericiler "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlarının yanı sıra Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerince öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını da taşıdı.



Polis, 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

Yürüyüş sırasında polis sık sık göstericileri durdurdu ve yasak slogan atılmaması uyarısında bulundu. Gösteri sırasında zaman zaman polis ise katılımcılar arasında gerilim yaşandı. Organizasyon komitesinden bir yetkili polisin 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığını duyurdu. Bunun üzerine göstericiler polise tepki gösterdi.



"Gazze'ye ışık olalım"

Yürüyüş sırasında göstericiler cep telefonlarının ışıklarını açarak sembolik olarak Gazze'ye ışık olalım mesajı gönderdi.

Yaklaşık 6 saat süren gösteri Alexander Meydanına yakın bir noktada sona eren gösteride 36 kişi gözaltına alındı. Berlin Polisi ABD merkezli sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada gösteriye 16 bin kişinin katıldığını duyururken organizasyon komitesi katılımcı sayısının daha yüksek olduğunu bildirdi.