Motorin ve otogaz fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Uluslararası piyasalarda fiyat belirleyici unsurlardan biri olan Cenova borsasında görülen yükselişin, iç piyasadaki pompa fiyatlarına doğrudan etki ettiği belirtiliyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde özellikle büyük şehirlerde benzin fiyatları yeni bir seviyeye çıkacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 55,47 TL

Motorin: 57,74 TL

Otogaz: 30,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 55,30 TL

Motorin: 57,57 TL

Otogaz: 29,49 TL

Ankara

İzmir

Benzin: 56,68 TL

Motorin: 59,13 TL

Otogaz: 29,89 TL

Perşembe günü beklenen artışın ardından fiyat tabelalarının yeniden güncellenmesi bekleniyor. Uzmanlar, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.