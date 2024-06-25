21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı bugün ( 25 Haziran Salı ) itibariyle pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.

Hatırlanacağı gibi Bayram tatilinden sadece 1 gün önce ( 13 Haziran Perşembe ) motorinin litre fiyatına tam 1,34 TL’lik zam gelmişti.

İşte 25 Haziran Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,26 TL

Motorin fiyatı: 43,37 TL

LPG fiyatı: 21,39 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,26 TL

Motorin fiyatı: 42,35 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,62 TL

Motorin fiyatı: 43,81 TL

LPG fiyatı: 21,32 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,08 TL

Motorin fiyatı: 44,26 TL

LPG fiyatı: 21,64 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL

Motorin fiyatı: 44,40 TL

LPG fiyatı: 21,30 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,23 TL

Motorin fiyatı: 44,36 TL

LPG fiyatı: 20,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,52 TL

Motorin fiyatı: 43,74 TL

LPG fiyatı: 21,03 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 43,90 TL

LPG fiyatı: 20,76 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,96 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,40 TL

Motorin fiyatı: 42,81 TL

LPG fiyatı: 20,34 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,21 TL

Motorin fiyatı: 43,26 TL

LPG fiyatı: 21,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,64 TL

Motorin fiyatı: 43,83 TL

LPG fiyatı: 21,19 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,62 TL

Motorin fiyatı: 44,06 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,79 TL

Motorin fiyatı: 43,91 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,04TL

Motorin fiyatı: 44,16 TL

LPG fiyatı: 21,95 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,99 TL

Motorin fiyatı: 44,11 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,39 TL

Motorin fiyatı: 44,51 TL

LPG fiyatı: 21,62 TL