21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı bugün ( 25 Haziran Salı ) itibariyle pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.
Hatırlanacağı gibi Bayram tatilinden sadece 1 gün önce ( 13 Haziran Perşembe ) motorinin litre fiyatına tam 1,34 TL’lik zam gelmişti.
İşte 25 Haziran Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,26 TL
Motorin fiyatı: 43,37 TL
LPG fiyatı: 21,39 TL
İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 42,26 TL
Motorin fiyatı: 42,35 TL
LPG fiyatı: 21,38 TL
İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,62 TL
Motorin fiyatı: 43,81 TL
LPG fiyatı: 21,32 TL
Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,08 TL
Motorin fiyatı: 44,26 TL
LPG fiyatı: 21,64 TL
Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,27 TL
Motorin fiyatı: 44,40 TL
LPG fiyatı: 21,30 TL
Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,23 TL
Motorin fiyatı: 44,36 TL
LPG fiyatı: 20,88 TL
Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,52 TL
Motorin fiyatı: 43,74 TL
LPG fiyatı: 21,03 TL
Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,78 TL
Motorin fiyatı: 43,90 TL
LPG fiyatı: 20,76 TL
Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,96 TL
Motorin fiyatı: 44,08 TL
LPG fiyatı: 20,96 TL
Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 42,40 TL
Motorin fiyatı: 42,81 TL
LPG fiyatı: 20,34 TL
Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,21 TL
Motorin fiyatı: 43,26 TL
LPG fiyatı: 21,06 TL
Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,64 TL
Motorin fiyatı: 43,83 TL
LPG fiyatı: 21,19 TL
Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,62 TL
Motorin fiyatı: 44,06 TL
LPG fiyatı: 21,79 TL
Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,79 TL
Motorin fiyatı: 43,91 TL
LPG fiyatı: 20,96 TL
Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,04TL
Motorin fiyatı: 44,16 TL
LPG fiyatı: 21,95 TL
Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,99 TL
Motorin fiyatı: 44,11 TL
LPG fiyatı: 22,79 TL
Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,39 TL
Motorin fiyatı: 44,51 TL
LPG fiyatı: 21,62 TL