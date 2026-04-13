Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Lengerli Mahallesi’nde yaşayan Köksal, belediyenin sağladığı sera kurulumu, fide, toprak ve teknik desteklerle yaklaşık iki yıl önce süs bitkileri üretimine başladı.

Bir dönümlük alanda kurulan serada zamanla üretim kapasitesini artıran Köksal, bugün 30 farklı türde süs bitkisi, salon bitkisi, peyzaj ürünü ve çilek fidesi üretiyor. Ürünlerini Türkiye’nin birçok iline gönderen girişimci, aylık ortalama 100 bin TL gelir elde ediyor.

Üretim sürecinin büyümesiyle birlikte mahalledeki kadınlara da iş imkânı sağlayan Köksal, hem aile ekonomisine katkı sağladı hem de yerel istihdama destek oldu. Kısa sürede büyüyen işletme, bölgedeki kadın girişimciler için de örnek bir model haline geldi.

Filiz Köksal’ın başarısı, kamu desteklerinin üretime dönüşmesi halinde kırsal kalkınmaya ve kadın istihdamına nasıl katkı sağlayabileceğini bir kez daha ortaya koydu.