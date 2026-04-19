Kurum, söz konusu düzenlemelerden geri adım atıldığı yönündeki haberleri doğrulamazken, teknik ve idari çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hatırlanacağı üzere BDDK, 2026 yılı başında aldığı kararla kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden belirlenmesine ilişkin bir çerçeve ortaya koymuştu. Bu kapsamda özellikle yüksek limitli kredi kartlarında düzenlemeye gidilmesi ve borçların 48 aya kadar yapılandırılabilmesi gibi başlıklar öne çıkmıştı.

Bugün bazı basın organlarında yer alan “düzenleme askıya alındı” iddiaları üzerine yapılan resmi açıklamada ise mevcut süreçte yeni bir karar alınmadığı vurgulandı.

BDDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Açıklamayla birlikte, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemenin tamamen rafa kaldırıldığı yönündeki iddialar da şimdilik geçerliliğini yitirmiş oldu. Sürecin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ilerlemeye devam edeceği ifade ediliyor.