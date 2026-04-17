TMSF’nin yürüttüğü ihale sonucunda, daha önce PPR Holding bünyesinde bulunan Papara Menkul Değerler A.Ş.’nin yüzde 100 oranındaki hisseleri devredildi. Toplam 220 milyon 384 bin TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların tamamı Emlak Katılım Bankası’na geçti.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan kararla birlikte, aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişiklik resmiyet kazandı. Böylece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından başlatılan satış süreci resmi olarak sonuçlanmış oldu.

Devir işlemi sonrasında şirketin sermaye yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 220 milyon 384 bin TL olan mevcut sermaye korunurken, Türkiye Emlak Katılım Bankası şirketin tek pay sahibi haline geldi.

Bu gelişme, son dönemde finans sektöründe yaşanan en dikkat çekici el değiştirmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle katılım bankacılığı tarafında büyüme stratejisini sürdüren Emlak Katılım’ın, bu satın almayla sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırması bekleniyor.