İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelerde Tahran yönetiminin geri adım atmayacağı vurgulandı. Açıklamada, savaşın ilerleyen günlerinde ABD’nin ateşkes ve müzakere talebinde bulunduğu, İran’ın sunduğu 10 maddelik planın çerçeve olarak kabul edilmesiyle İslamabad’da görüşmelerin başladığı belirtildi. Ancak ABD tarafının süreç içinde “aşırı talepler” ileri sürmesi nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

İran, müzakere heyetinin halkın çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu belirterek “hiçbir şekilde taviz verilmeyecek ve geri adım atılmayacak” mesajını verdi. Ayrıca Asim Munir’in Tahran ziyareti sonrasında ABD’den yeni önerilerin iletildiği, bu önerilerin halen değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada ateşkesin en önemli şartlarından birinin tüm cephelerde çatışmaların durması olduğu vurgulanırken, özellikle Lübnan’da yaşanan saldırıların ateşkes ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi. İran, bu süreçte Hürmüz Boğazı’nın yalnızca ticari gemilere sınırlı ve kontrollü şekilde açılacağını, askeri gemiler ile “düşman ülkelere” ait gemilere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Tahran yönetimi ayrıca, deniz ablukası veya gemi trafiğini engelleme girişimlerinin doğrudan ateşkes ihlali sayılacağını belirterek, bu tür durumlarda boğazın açılmasının engelleneceği uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD cephesinden farklı bir tablo çizildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin “iyi gittiğini” savundu. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehditlerine sert tepki göstererek, “İran, ABD’ye şantaj yapamaz” dedi.

Trump ayrıca İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını ve ülkede fiili bir “rejim değişikliği” yaşandığını iddia etti. Buna rağmen diplomatik temasların sürdüğünü belirten Trump, ABD’nin sert bir duruş sergilediğini vurguladı.

İran ise buna karşılık, savaş tamamen sona erene ve kalıcı barış sağlanana kadar Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü sürdüreceğini ve bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı tedbir almaya devam edeceğini belirtiyor.

Tarafların açıklamaları, sahada kırılgan bir ateşkes ortamı bulunurken diplomatik sürecin belirsizliğini koruduğunu gösteriyor.