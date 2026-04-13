Şikayetvar verilerine göre GSM operatörlerine ulaşan şikayet sayısında dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. 1 Nisan itibarıyla hayatımıza giren 5G teknolojisiyle birlikte 2 bin 400 seviyesinde olan başvurular, 10 Nisan itibarıyla 3 bin 402’ye yükseldi. Artış yalnızca kısa vadeyle sınırlı değil. Yıllık veriler de yükseliş trendine işaret ediyor. 2025 yılının ilk dört ayı ile 2026’nın aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayet sayısı 35 bin 536’dan 38 bin 536’ya çıkarak yüzde 8 arttı.

5G ile ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Şebeke çekim problemi ilk sırada: Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu şebeke kalitesi. 5G aktif görünse bile birçok bölgede çekim gücünün zayıf olduğu, kapalı alanlarda bağlantının tamamen koptuğu ifade ediliyor.

Beklenen hızlara ulaşılamıyor: 5G’nin yüksek hız vaadine rağmen kullanıcılar çoğu zaman düşük hızlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Hatta bazı kullanıcılar 4.5G’nin daha hızlı olduğunu dile getiriyor.

Bağlantı kararsızlığı dikkat çekiyor: Telefonların sürekli 5G ile 4G arasında geçiş yapması, bağlantının stabil olmaması ve ani kopmalar en sık dile getirilen teknik sorunlar arasında yer alıyor.

Kampanya ve hediye internet sorunları: Operatörlerin sunduğu kampanyalarda vaat edilen internet paketlerinin tanımlanmaması veya yanlış kullanılması kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Cihaz uyumluluğu problemleri yaşanıyor: 5G destekli telefon kullanan bazı kullanıcılar, cihazlarının sistemde uyumsuz görünmesi veya 5G ayarlarının aktif olmaması gibi sorunlarla karşılaşıyor.

Altyapı ile reklamlar örtüşmüyor: Bazı kullanıcılar, operatörlerin “5G var” dediği bölgelerde hizmet alamadıklarını belirtiyor. Bu durum, altyapı ile tanıtım arasındaki farkı gündeme getiriyor.

Müşteri hizmetleri yetersiz bulunuyor: Şikayetlere verilen standart yanıtlar ve çözüm süreçlerinin yavaşlığı kullanıcı memnuniyetini düşürüyor. Geri dönüşlerin yetersiz olduğu sıkça vurgulanıyor.

Taahhüt ve iptal sorunları tepki çekiyor: Hizmetten memnun kalmayan kullanıcılar, yüksek cayma bedelleri nedeniyle operatör değiştirmekte zorlandıklarını ifade ediyor.

Geçiş süreci etkisi mi?

Uzmanlara göre, yeni nesil mobil teknolojilere geçiş süreçlerinde benzer sorunlar yaşanması olağan kabul ediliyor. 5G altyapısının henüz tüm bölgelerde eşit seviyede yaygınlaşmamış olması, mevcut sistemlerin büyük ölçüde 4.5G altyapısı üzerine çalışması ve cihaz–şebeke uyumluluğu gibi teknik faktörler kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebiliyor.

Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

“5G’ye geçtikten sonra internet kalitesi belirgin şekilde düştü. 4.5G’de bu kadar sorun yaşamazken, 5G’de sık sık kopmalar oluyor ve bağlantı stabil değil. Öyle ki, yeni taahhüdüm olmasa hattımı taşımayı düşünecek kadar memnuniyetsizlik yaşıyorum. 4.5G’ye geri dönmek istedim ancak telefonda sadece 2G–3G seçenekleri görünüyor; 4.5G’ye geçiş yapamıyorum ve çözüm bulamadım.”

"5G’ye geçtikten sonra Düzce’de mobil internet neredeyse kullanılamaz hale geldi. Daha önce aynı yerde 4.5G ile 35–50 Mbps hız alabilirken, son 1 haftadır sürekli H/H+ bağlantısı görüyorum ve hızım 8–10 Mbps seviyesine düştü. Müşteri hizmetleri sorunun baz istasyonu kaynaklı olduğunu söyleyip bölgesel iyileştirme yapılacağını belirtti ancak somut bir çözüm sunulmadı. Sorunun çözülemeyeceğini ima eden yaklaşım da ayrıca hayal kırıklığı yarattı."

"01.04.2026 tarihinde SMS ile “5G’ye Hoş Geldin Kampanyası”na başvurdum; ancak cihazımın 5G uyumlu olmadığı gerekçesiyle 50 GB hediye internet hattıma tanımlanmadı. Kullandığım cihaz teknik olarak 5G desteklemesine rağmen sistemde uyumsuz görünüyor ve bu nedenle kampanyadan yararlanamıyorum. Gönderilen SMS ile de bu hatalı bilginin teyit edildiğini görüyorum. Cihazımın 5G uyumluluğunun sistemde düzeltilmesini ve hak ettiğim 50 GB internetin tanımlanmasını istiyorum."