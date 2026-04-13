13 Nisan Pazartesi günü, EvoLog’un Çatalca’daki lojistik merkezinde düzenlenen törene EvoLog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay, EvoLog Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Birol Çalışkan ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan EvoLog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay, EvoLog’un hem filo hem de depo yatırımlarıyla büyümeye devam ettiğini şu sözlerle ifade etti: “Uluslararası karayolu taşımacılığındaki kapasitemizi artırmak amacıyla filo yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün başlayan ve haziran sonunda tamamlanacak 150 adetlik yatırım ile filomuzdaki Tırsan sayısı 1.200’e ulaşacak. Planlı büyüme yatırımlarımız çerçevesinde Çatalca’da 23.000 m2’lik depomuz 39 yükleme rampasıyla çok yakında hizmete açılacak. Planlı, düzenli ve stratejik yatırımlar ile operasyonlarımızı büyütüyor; müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek standartlarda çözüm sunmaya devam ediyoruz.”

EvoLog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay, Tırsan ile 2017 yılından bu yana devam eden iş birliğinin altını çizerek sözlerini sürdürdü: “Tırsan’ın yoğun Ar-Ge çalışmaları ve test süreçleri sonucunda sektöre sunduğu treylerler, operasyonlarımızda ihtiyaç duyduğumuz en ince ayrıntılara kadar beklentilerimizi karşılıyor. Müşterilerimiz için daha hızlı ve güvenli taşımacılığı en verimli şekilde sunmak istiyoruz. Bu noktada saha operasyonlarına hakim, ihtiyaçlarımızı mühendislik çözümlerine dönüştüren Tırsan mühendislerine teşekkür ediyorum. İş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Hayırlı olsun.”

EvoLog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay’ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ise şu ifadeleri kullandı: “EvoLog Lojistik, yatırımları, başarıları ve sahada güçlü operasyon tecrübesine sahip kadrosuyla kendini ispatlamış değerli iş ortaklarımızdandır. Tırsan, Avrupa’nın en yüksek kapasite ve yetkinliğine sahip Ar-Ge merkezleri ve uzman mühendislerinin katkısıyla sektörün başarısını ve rekabet gücünü arttırmaya kararlılıkla devam ediyor. Yaklaşık10 yıldır süren iş birliğimiz, 2025 yılında sektörün yoğun ilgi ve katılımıyla lanse ettiğimiz Yeni Nesil Tenteli Perdeli araçlarımıza yapılan bu yatırımla daha da güçlendi. EvoLog’un stratejik yatırımlarla büyümesine eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olsun.”

Teslimat töreninin ardından EvoLog Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay, sektör basınıyla tesis turu yaparak teknolojik altyapı, operasyon gücü ve tesiste verilen hizmetler hakkında detaylı bilgiler aktardı.