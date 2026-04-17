Reel ve finansal sektörden 70 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan ankete göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 25,38’den yüzde 27,53’e yükseldi.

Kısa vadede beklentiler de arttı

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,17’den yüzde 23,39’a çıkarken, 24 ay sonrası beklenti de yüzde 17,30’dan yüzde 18,02 seviyesine yükseldi. Katılımcıların büyük bölümü, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun yüzde 22-25 aralığında yoğunlaşacağını öngörüyor.

Faiz beklentileri sabit kaldı

Piyasa katılımcılarının gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40,00 seviyesinde sabit kalırken, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 37,75 olarak şekillendi.

Kur tahminleri yukarı yönlü

Döviz kuru beklentilerinde de artış dikkat çekti. Yıl sonu dolar/TL tahmini 50,97’den 51,23’e yükselirken, 12 ay sonrası beklenti 53,62 TL oldu.

Büyüme beklentilerinde sınırlı gerileme

Ankette ekonomik büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyon görüldü. 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e, 2027 yılı beklentisi ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e geriledi.