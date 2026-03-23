Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren artan araç sayısı, D-100 Karayolu üzerinde uzun kuyruklara neden oldu. Trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğunluğun en belirgin olduğu noktalardan biri Cevizlibağ mevkii oldu. Bu bölgede Zincirlikuyu istikametinde araçların yavaş ilerlediği ve zaman zaman dur-kalk trafiğin yaşandığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bayram sonrası işe dönüşlerin aynı güne denk gelmesinin trafik yoğunluğunu artırdığını belirtirken, toplu taşıma kullanımının önemine dikkat çekti. Yetkililer ise sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.