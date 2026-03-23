Çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Türkiye’de, suyun sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi konusunda en önemli aktörlerin başında yerel yönetimler ile büyükşehirlere bağlı su ve kanalizasyon idareleri geliyor.

Belediye Hizmetleri Projesi 8 İlde Devreye Girdi

İLBANK’ın yönetiminde, Güney ve Güney Doğu Bölgelerindeki sekiz ildeki yerel yönetimlerin uygulamaya koyduğu Belediye Hizmetleri Projesi sayesinde, 20 adet içme suyu, atık su ve katı atık projesi hayata geçiriliyor. Finansmanını Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı’nın sağladığı toplam 367 milyon Avro bütçeli projede; Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da yatırımlar başladı.

Proje Kapsamındaki Hedefler

Proje kapsamında devreye sokulacak 6 adet içme suyu yatırımı sayesinde, eskimiş içme suyu altyapıları yenilenerek ve yeni yerleşim alanlarına yeni hatlar tesis edilerek, yılda 22 milyon metreküp su kaybı önlenecek ve vatandaşların güvenilir ve kesintisiz içme suyuna erişimi güçlendirilecek. Ayrıca proje kapsamında tesis edilecek 10 adet kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma tesisi sayesinde yılda 12,5 milyon metreküp atık suyun arıtılması sağlanarak, kirli suların su kaynaklarına karışması engellenmiş olacak. Tesis edilen yağmur suyu kollektör hatları da yağmur sularının kanalizasyona karışmadan doğaya akıtılmasını sağlayacak. Proje kapsamında iyileştirilen belediye hizmetlerinden bölgede toplam 1,9 milyon kişi faydalanacak.

Proje Fırat Havzası’nı Doğrudan Etkiliyor

Projenin en önemli etki alanlarından birisi, Türkiye’nin en büyük su havzası olan Fırat Havzası. Proje kapsamında yer alan Adıyaman, Gaziantep, Malatya, ve Şanlıurfa illerinin su sistemleri doğrudan doğruya Fırat Nehri ile entegre olup, Güney Doğu Anadolu’nun binlerce yıllık uygarlık mirasının oluşumunu sağlamış olan su kaynakları, modern ve sürdürülebilir belediyecilik hizmetlerinin de sayesinde, iklim krizine karşı daha dirençli kentlerde gelecek kuşaklara devredilebilecek.