22 Nisan 2025 tarihinde yapılan testlerde Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiye tam otonom şekilde iniş ve kalkış yaparak büyük bir başarıya imza attı. Önceki testlerde olduğu gibi, iniş sırasında hiçbir fiziksel destek ekipmanı kullanılmadı. Bu zorlu manevralar, Baykar tarafından geliştirilen yapay zekâ algoritmalarının desteğiyle tamamlandı.

Bin Saati Aştı

Test uçuşlarında toplam bin 16 saat 42 dakika havada kalan Bayraktar TB3, uzun havada kalış rekorunu ise 20 Aralık 2023’te yere inmeden gerçekleştirdiği 32 saatlik uçuşla kırdı. Bu performansı sırasında gökyüzünde 5.700 kilometre mesafe katetti.

Süpersonik Füze ile Hedefi Tam İsabetle Vurdu

Mart 2025’te düzenlenen atış testlerinde Bayraktar TB3, Roketsan üretimi İHA-122 süpersonik füzesini kullanarak deniz üzerindeki hedeflere tam isabet sağladı. 27 Mart’taki testte, Bayraktar TB2’nin lazerle işaretlediği hedef, TB3 tarafından görüş hattı altı irtifada başarıyla imha edildi. Böylece iki milli SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de kanıtlanmış oldu.

Yerli Motorla Yüksek İrtifalara Ulaştı

25 Haziran 2024’te gerçekleştirilen yüksek irtifa testinde, yerli TEI PD-170 motoru ile havalanan Bayraktar TB3, 36.310 feet yüksekliğe çıkarak kritik bir eşiği daha geçti. Baykar’ın geliştirdiği bir diğer milli platform olan Bayraktar AKINCI ise 45.118 feet ile Türkiye havacılık tarihinin irtifa rekorunu elinde bulunduruyor.

Milli Kamera ile Dünya Standartlarının Üzerinde Performans

Bayraktar TB3, 26 Mart 2024’te ASELSAN üretimi ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle yapılan ilk uçuş testinde, keşif, gözetleme ve hedefleme görevlerinde dünya muadillerine üstünlük sağlayacak bir performans sergiledi.

Türkiye'nin Deniz Aşırı Gücü Olacak

Katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme yeteneği sayesinde uzak mesafelerde keşif, istihbarat ve taarruz görevleri gerçekleştirebilecek. Bu kabiliyetleriyle Türkiye'nin deniz aşırı harekât kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

İhracatın Şampiyonu: Baykar

Projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2024 yılında gelirlerinin %90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat başarısına ulaştı. Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi olarak Bayraktar TB2 ile 34, Bayraktar AKINCI ile 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin ihracat liderliğini de üstlenmeye devam ediyor.