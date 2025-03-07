Uçuş Testleri ve Geliştirme Süreci

Bayraktar KIZILELMA, 6 Mart'ta Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Test sırasında, Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Uçuş testleri, Baykar’ın tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği bu milli uçağın tasarım ve mühendislik sürecinin her aşamasında önemli veriler sağlıyor.

Yüksek Performans ve İleri Teknoloji

Geliştirme süreci boyunca elde edilen tecrübeler ışığında, Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipinde önemli yapısal iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca, aviyonik mimarisi üzerinde yapılan geliştirmeler, uçağın çok daha verimli bir şekilde görev yapmasını sağlıyor. Bayraktar KIZILELMA, yeni motoru ile ses hızına yaklaşarak yüksek hızlarda etkili manevra kabiliyeti kazanıyor. AESA radarının sağladığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise, en zorlu görevlerde bile üstün performans sergileyebilecek kapasiteye ulaşıyor.

Havacılıkta Bir Dönüm Noktası

Bayraktar KIZILELMA, 2023’teki TEKNOFEST’te dünya havacılık tarihinde bir ilk olan uçuşlar gerçekleştirerek adından söz ettirdi. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları yapan Bayraktar KIZILELMA, Türk Yıldızları ile birlikte İstanbul semalarında ilk kez filo konseptiyle kol uçuşu yaptı. Bu tarihi uçuşlar, geleceğin hava muharebe stratejilerine yön verecek nitelikte.

İhracat Başarısı ve Küresel Liderlik

Baykar, Bayraktar KIZILELMA’nın yanı sıra tüm projelerinde öz kaynaklarıyla büyük başarılar elde etti. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, dünya çapında en büyük insansız hava aracı (İHA) ihracatçısı konumunda. 2024 yılında da ihracat gelirlerinin yüzde 90’ını dış pazarlardan elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Baykar, bugüne kadar 36 ülkeyle Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat anlaşmaları imzaladı.

Baykar, Savunma ve Havacılıkta İhracat Lideri

Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri oldu. 2024 yılı itibarıyla, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, Türkiye'yi küresel İHA pazarında lider konuma taşıdı. Bayraktar KIZILELMA'nın yüksek performansı ve Baykar'ın küresel başarısı, Türk savunma sanayisinin geleceğine dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

Bayraktar KIZILELMA, Türk havacılık ve savunma sanayinin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.