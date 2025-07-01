Bu büyük başarı, Baykar’ı Türkiye ihracat tarihinde savunma ve havacılık alanında ilk 10’a üst üste iki kez giren ilk şirket konumuna taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Takdir ve Ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü alan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şirketin vizyoner çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Tamamı Öz Kaynaklarla Gerçekleştirilen Projeler

2003 yılında insansız hava aracı (İHA) teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmalarına başlayan Baykar, o günden bu yana tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla finanse etti. Şirket, gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde ederek hem ülke ekonomisine katkı sundu hem de savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma yönünde büyük bir rol üstlendi.

1.8 Milyar Dolarlık İhracatla Zirvede

TİM verilerine göre Baykar, 2024 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracatla yalnızca savunma ve havacılık sektörünün değil, Türkiye genelindeki tüm sektörlerin ihracat devleri arasına girdi. Sektör ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, aynı zamanda küresel SİHA pazarında Türkiye’yi lider konuma taşıdı.

Dünyanın En Büyük İHA Üreticisi

Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI gibi özgün ve yüksek teknolojiye sahip sistemler, dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar Bayraktar TB2 için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 15 ülkeyle anlaşma yapan Baykar, toplamda 36 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumda. Bu rakamlar, şirketi yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük İHA üreticisi haline getiriyor.

Milli Teknoloji Hamlesinde Baykar Damgası

Baykar’ın ihracat ve teknolojideki başarısı, Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel ölçekte söz sahibi olmasında kilit rol oynuyor. Tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda ilerleyen şirket, aynı zamanda milli teknoloji hamlesinin en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.