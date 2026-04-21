Silivri’de devam eden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası, kamuoyunda yankı uyandıran "özel muamele" iddialarıyla gündeme geldi. Bazı haber kaynaklarında, tutuksuz sanık Aktaş’ın duruşma aralarında hakim ve savcıların kullandığı özel koridorlarda bekletildiği ve kapalı alanda sigara içmesine göz yumulduğu iddia edilmişti.

"Özel Bölge Değil, Güvenlik Önlemi"

Söz konusu iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla yazılı bir açıklama yayımlayarak dezenformasyonun önüne geçti. Başsavcılık, sanığın bulunduğu alanın iddia edildiği gibi yargı mensuplarına tahsisli özel bir bölge olmadığını belirtti.

Açıklamada, uygulamanın gerekçesi şu ifadelerle detaylandırıldı:

"Dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık Aziz İhsan Aktaş'ın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, Aktaş'ın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir."

Sigara İddialarına Net Red

Başsavcılık, kamuoyunda tartışılan bir diğer konu olan kapalı alanda sigara içilmesi iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu bekleme alanında herhangi bir tütün mamulü kullanımına müsaade edilmediği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.