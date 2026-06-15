Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yılın ilk sıcak asfalt serimi Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, asfalt serimi öncesinde yol yüzeyi özel freze makineleriyle kazınarak yeni asfalt için sağlam ve uygun bir zemin oluşturuldu. Zemin güçlendirme ve gerekli altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asfalt serim sürecini yakından takip eden Başkan Hallaç, saha personeline kolaylıklar dileyerek çalışmaların planlanan program doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi.

Başkan Hallaç, ilçenin her noktasında hizmet seferberliği başlattıklarını belirterek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Başkan Hallaç yaptığı açıklamada, 'Allah'ın izniyle Kahta'mızda bozuk yol bırakmayacağız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor, ilçemizin her bir karışını hizmetle buluşturuyor. İmkânlarımız ölçüsünde tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yolları yeniliyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta yılın ilk sıcak asfalt serimini gerçekleştirerek çalışmalarımıza güçlü bir başlangıç yaptık. Kahta'mıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.