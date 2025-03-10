Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yakalanan şüphelinin, 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığı, emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edildiği ifade edildi.

Şüphelinin, Deniz Baykal ve bazı milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internette yayınlanması, ses ve görüntü kaydı alınması ve telefon dinlemeleriyle ilgili soruşturmalarda adının geçtiği bildirildi. Ayrıca, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarının yanı sıra, FETÖ’nün kripto haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla 3 ayrı aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan Ü.Y. isimli şüphelinin, Ankara’daki evinde özel olarak hazırlanan gizli bir bölmede saklandığı ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini ve olaya karışan diğer kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.