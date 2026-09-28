Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da oynanacak dostluk maçı ve maç öncesi yapılacak etkinliklerle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Maç günü sabahtan geceye kadar yapılacak etkinlikler ve oynanacak maç ile Konya'da Filistin günü olacak.

Konya'da, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında 30 Eylül'de oynanacak dostluk maçı ve maç öncesi yapılacak etkinliklerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Toplantı Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Çarşamba günü akşam Filistin Milli Futbol Takımı'yla Konya'da bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 'Onları burada ağırlayacağız. İlk önce bunun için çok memnuniyet içerisindeyim, çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen başta Uğur İbrahim Altay başkanımız, Ömer Atiker başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

'Biz çarşamba akşamı Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız, Filistin Milli Takımı'yla beraber burada bir maç yapacağız'

Çarşamba akşamı futbolun birleştirici yüzüne hep beraber bir kere daha tanık olacaklarını söyleyen İlhan Palut, 'Filistin Milli Futbol Takımındaki oyuncular, antrenörler, meslektaşlarımız gerçekten psikolojik olarak inanılmaz zor şartlarda mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar ve biz de bu noktada onları hayranlıkla izleyip onlara başarılar diliyoruz. Aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak. Taraftarlarımız için zaten hiçbir şey söylememe gerek yok. Bu maçta eminim bu organizasyona azami bir şekilde desteklerini gösterecekler. En az bizim kadar hatta bizden de daha fazla Filistin Milli Futbol Takımını da destekleyecekler ve bağırlarına basacaklar. Filistin'deki zulüm Gazze'de zulüm, yıllardır bunu izliyoruz. Acılarını içimizde en derinlerde hissediyoruz. İnşallah insanlık vicdanı en çabuk bir şekilde devreye girer ve bu kötü tablo sona erer. Filistinli çocuklar okullarına giderler, caddelerde oynarlar, gülerler. Hem bu günleri çok kısa zamanda görmek istiyoruz, umut ediyoruz hem de bunun için dua ediyoruz. Sözlerimi İrlanda Milli Takımı teknik direktörünün, meslektaşımın açıklamalarından bir alıntı yaparak tamamlamak istiyorum. Biz çarşamba akşamı Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız, Filistin Milli Takımı'yla beraber burada bir maç yapacağız' ifadelerini kullandı.

Ömer Atiker: 'Aynı taraftarız, aynı taraftayız'

30 Eylül'de oynanacak karşılaşmaya yalnız bir futbol maçı olarak bakmadıklarını ifade eden Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de, 'O akşam Konya olarak Filistin'le dayanışma gücünü hep birlikte göstereceğiz. Tribünlerimizde yükselen her ses, her alkış, her destek Filistinli kardeşlerimize ulaşan güçlü bir kardeşlik mesajı olacak. Hep birlikte 'Yalnız değilsiniz, Konya yanınızda, Konyaspor camiası yanınızda' diyeceğiz. Konyaspor bu şehrin ortak değeridir. Biz de o akşam yalnızca armamızı değil, Konya'nın vicdanını, kardeşliğini ve misafirperverliğini temsil edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize buradan bir kez daha sesleniyorum; Konya sizin şehriniz. Evimiz evinizdir. Hoş geldiniz. Futbolun milyonlarca insanı aynı heyecanda ve ortak bir duyguda buluşturan çok güçlü bir dili var. Biz de Konyaspor olarak bu gücü böylesine anlamlı bir gecede kardeşlik ve dayanışma için kullanmak istiyoruz. Bu vesile ile tüm Konyaspor camiasına çağrıda bulunmak istiyorum. 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda buluşalım. Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim; 'Aynı taraftarız, aynı taraftayız' şeklinde konuştu.

Uğur İbrahim Altay: 'İlk defa rekabetin olmadığı bir maça çıkıyoruz'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 'Konyaspor'umuzla Filistin Milli takımı arasında bir maç gerçekleşecek. Bu statta birçok şeye şahit olduk. İşte Fransa maçını hatırlıyoruz hepimiz. Milli takımımızın maçlarını hatırlıyoruz. Konyaspor'umuzun çok kritik, önemli, heyecanlı maçlarını hep birlikte şahit olduk. Ama ilk defa rekabetin olmadığı bir maça çıkıyoruz. Antrenman maçı bile olsa mutlaka bir rekabet vardır. Futbolcuların kendini gösterme isteği vardır. Lig maçı olsa, kupa maçı olsa, bütün maçlarda bir rekabet vardır ama hepimiz çarşamba akşamında rekabetin olmadığı, kardeşliğin olduğu bir maça çıkacak takımlarımızı izlemek için stadımızı dolduracağız. Konya, Filistin meselesine ilk günden itibaren Türkiye'de ve dünyada en yüksek desteği veren, en yüksek sesle protestosunu yapan bir şehir. İnşallah akşam da tribünlerde Konya'nın Filistin meselesine duyarlılığını göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tekrar bütün hemşerilerimizi maça davet ediyoruz. 'Aynı taraftarız, aynı taraftayız' sloganıyla takımlarımız maça çıkmış olacaklar' dedi.

'Kazanan kardeşlik olacak ve dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz'

Uğur İbrahim Altay şöyle devam etti:

'Aslında takdir edilmesi gereken şey Filistin'den 11 kişinin milli takımı oluşturmak adına Konya'mıza geliyor olması. Bu bile başlı başına büyük bir başarı. Çünkü sadece Gazze'de değil, Filistinlilerin yaşadığı her yerde büyük bir zulüm, büyük bir zalimlik var. Dolayısıyla milli takımın burada olması da bizim açımızdan çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dostluk ve kardeşliğin ön planda olduğu bir maç olacak zaten. Sonunda kazanan kardeşlik olacak ve buradan tüm dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz. Futbolun birleştirici gücünü, kardeşlik ruhunu, Konyaspor'umuzun bu konuda gösterdiği teveccühü ki bunu da özellikle altını çizmemiz gerekiyor, ilk günden itibaren kulüp başkanımız Ömer Atiker'e ilettiğimizde memnuniyetle bunu karşılayabileceklerini söyledi. Yine hakeza teknik direktörümüzün ve futbolcuların da bu yoğunlukta, bu hengamede, antrenman yaptıkları bir dönemde vakitlerinin bir kısmını buna ayırmalarının ben çok kıymetli ve önemli olduğunu ve Konya'ya çok yakıştığını özellikle ifade etmek istiyorum. Teknik direktörümüzün şahsında tüm futbolcularımıza, başkanımızın şahsında tüm yönetime teşekkür ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey akşam saat 20.00'de stadı doldurmak. Sadece merkezden değil ilçelerimizden de 31 ilçemizin tamamından hatta yakın coğrafyamızdan, yakın illerimizden insanları da davet ediyoruz. Bu çünkü bu Konya meselesi değil. Bu bir milli dava, milli duruş ve bu duruşu bize örnek olarak gösteren Cumhurbaşkanımıza aslında Konya'dan göndereceğimiz bir mesajdır. Bugüne kadar hangi çağrıyı yaptıysak Konyalılar bizi hiç yanıltmadılar. Ben çarşamba akşamı da inşallah çok yoğun bir kalabalıkla Filistinli kardeşlerimize buradan güçlü bir mesaj göndereceğimizi ifade etmek istiyorum.'

Başkan Altay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti kapsamında yapılacak programlara da değinerek, '30 Eylül'de programlarımız sabah 09.00 itibarıyla Selçuklu Kongre Merkezimizde başlıyor. Uluslararası hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası aktörlerin hukuki açıdan yaşananları ele aldığı bir raporun yayınlanmasıyla süreci Selçuklu Kongre Merkezimizde başlatmış olacağız. Böylece bir gençlik forumu ortaya çıkıyor ve forumun özel oturumunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanımızın kıymetli evladı Bilal Erdoğan'ın 'Direnişin Ötesinde: Mirası Korumak, Gençleri Güçlendirmek ve Filistin'in Geleceğini İnşa Etmek' başlıklı konuşmaları olacak. Bunun hemen akabinde eski profesyonel futbolcu Mesut Özil'in, güreşte olimpiyat şampiyonu Taha Akgül kardeşimizin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ve Ulusal Serbest Dalış Şampiyonumuz Şahika Ercümen'in katılacağı forumumuzda yine 'Efsaneler Konuşuyor: Filistin İçin Birlikte' söyleşisi Selçuklu Kongre Merkezimizde inşallah devam edecek. Ayrıca fuar alanında tematik sergiler, görsel sanatçıların etkinlikleriyle birlikte katılımcılara Filistin meselesini tekrar anlatabileceğimiz bir platform oluşturuyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimizi de sabah 09.00'dan itibaren Selçuklu Kongre Merkezimizdeki programlarımıza davet ediyoruz' ifadelerine yer verdi.