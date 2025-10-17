Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Hamas ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, rehine konusu ve bölgedeki duruma ilişkin “Durum zor; bazı cenazeler gönderildi, rehinelerimizin bir kısmını geri aldık” ifadelerini kullandı ve taraflardan taahhütlerine uymalarını beklediklerini vurguladı.

Hamas’a doğrudan Amerikan askerî müdahalesi olup olmayacağı sorusuna Trump, “Biz müdahale edeceğiz demedim. Ama birileri edecek — muhtemelen bizim girmemize gerek kalmayacak; bölgedeki müttefikler işleri halledecek ve bunu bizim himayemiz altında yapacaklar” yanıtını verdi.

Putin ile görüşme planı: “Muhtemelen iki hafta içinde”

Trump, Putin ile muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Ayrıca, Senatör Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında da yakın zamanda temaslar olacağını belirtti. Trump, “Yarın Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim; bu görüşmede Putin ile yapılacak görüşmeyi de gündeme getireceğim” dedi.

Macaristan’da düzenlenecek toplantıya ilişkin Trump, Ukrayna ve Rusya liderlerinin ayrı ayrı ancak eşit statüde bir araya getirilebileceğini söyledi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ın toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Tomahawk’lar ve yaptırımlar

Putin ile önceki görüşmelerinde Tomahawk füzeleri konusu biraz konuşulduğunu belirten Trump, ABD’nin bu tür hassas silah stoklarını tüketemeyeceğini, bu füzelerin ülke savunması için hayati önemde olduğunu vurguladı. Yaptırımlar konusunda ise Trump, Rusya’ya karşı yaptırımlara tamamen karşı olmadığını ancak mevcut koşulların “doğru zaman” olmadığını düşündüğünü söyledi.

Biden eleştirisi ve “savaşları durdurma” iddiası

Ukrayna’daki krize ilişkin olarak göreve geldiğinde ülke durumunun “kaotik” olduğunu savunan Trump, bu durumun daha geniş bir küresel çatışmaya dönüşebileceğini iddia etti. Trump, Ukrayna savaşını durdurarak insan hayatlarını kurtarmak istediğini belirterek, bu adımı Avrupa için atmak istediğini ifade etti.

Trump’ın “sekiz savaşa son verdik, yakında dokuzuncusunu da bitireceğiz” iddiası, dış politika alanında kendisinin ve yönetiminin başarılarını öne çıkarmayı amaçlayan bir çerçeve olarak değerlendirilebilir. Ancak böyle bir iddianın hangi çatışmaları içerdiğine dair detaylı bir liste Başkan tarafından sunulmadı.