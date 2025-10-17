Maç, Macaristan’ın Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena’da oynandı. Sırp hakemler Marko Sekulic ve Vladimir Jovandic’in yönettiği mücadelede milliler, ilk yarıyı 19-15 geride tamamladı. İkinci yarıda da farkı kapatamayan Ay-yıldızlı ekip, sahadan 13 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Milli takımın skor yükünü Nurceren Akgün Göktepe çekti ve 6 gol kaydetti. Beyzanur Türkyılmaz, Aslı İskit Çalışkan ve Ceylan Aydemir 4’er golle destek verirken; Buğu Sönmez ve Emine Gökdemir 3’er, Seval Bozova ve Yağmur Özler 2’şer, Edanur Burhan ve Gülcan Tügel ise 1’er gol kaydetti.

Milliler, EURO Cup 2026’daki ikinci maçında 19 Ekim Pazar günü saat 18.00’de Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.